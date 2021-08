Libia: deputato Abu Ras, “positiva” ricomparsa Saif al Islam Gheddafi in questo momento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saif al Islam che è ancora ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l'umanità, ha riferito al giornalista di essere un uomo libero, di stare preparando il suo ritorno in politica e sottolineato che i ribelli che lo avevano arrestato dieci anni fa sarebbero rimasti delusi dalla rivoluzione. "Gli uomini che erano le mie guardie ora sono miei amici", ha dichiarato Saif al Islam Gheddafi. Nell’articolo di Worth si legge che il figlio di Gheddafi ha sfruttato la sua assenza dalla vita pubblica di questi anni, osservando le correnti della politica mediorientale e riorganizzando silenziosamente la forza politica del padre, il cosiddetto “Movimento verde”, ma al momento non sarebbe ancora interessato a candidarsi alla presidenza. Tuttavia si sarebbe detto convinto che il suo movimento politico possa ripristinare l'unità perduta del Paese. "Hanno violentato il Paese, è in ginocchio", ha affermato Gheddafi. “Non ci sono soldi, nessuna sicurezza. Non c'è vita qui. Vai alla stazione di servizio: non c'è diesel. Esportiamo petrolio e gas in Italia e qui abbiamo blackout. È più di un fallimento. È un fiasco”, ha sottolineato il figlio del defunto rais libico. (Lit)