- "Marcell Jacobs, un italiano, è oggi l’uomo più veloce del mondo: non era mai successo in 125 anni di Olimpiadi. Un risultato incredibile e una giornata storica per lo sport azzurro. Grazie Italia Team per le emozioni che ci state regalando. Continuate così". Lo scrive su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)