- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- L'assessora allo Sport di Roma, Veronica Tasciotti, interviene all'inaugurazione delle finali della "Valerio Galea Cup under 18". Accademia Ginnastica d'Italia in via del Muro Torto, 5 a Roma (ore 9:00)- Assemblea capitolina: all'ordine dei lavori l'assestamento di bilancio. La seduta si svolge in streaming ed è trasmessa sul sito di Roma Capitale (ore 14:00)REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti partecipa all'inaugurazione della Rems di Rieti. Intervengono Marinella D'Innocenzo, Direttore generale Asl di Rieti, Alessio d'Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio, Gennaro Capo, prefetto di Rieti e Bernardo Petralia, Capo del Dap. L'evento si svolge a Rieti, Rems in via Tavola D'Argento, accanto Hospice San Francesco Asl Rieti (ore 12:00)- Seduta del consiglio regionale del Lazio: all'ordine dei lavori la legge di stabilità del bilancio regionale 2021 e l'assestamento delle previsioni di bilancio 2021-2023. Consiglio regionale del Lazio in via della Pisana 1301. La seduta viene trasmessa in streaming sul sito del consiglio regionale (ore 11:00) (Rer)