Roma 2021: De Santis (M5s) a Michetti, Raggi ha tolto tasse nonostante debiti lasciati da voi

- "Michetti, se vuoi te lo spieghiamo in sesterzi ma sappi che Virginia Raggi nonostante i debiti lasciati dagli amici tuoi, è la sindaca che le tasse le ha tolte". Lo scrive l'assessore al Personale ed esponente del M5s Antonio De Santis commentando il post su Facebook del candidato per il centrodestra Enrico Michetti, il quale sostiene che con la sindaca Raggi aumenterebbero le tasse in città. "Se leggessi davvero gli atti amministrativi di cui dici di essere esperto, scopriresti di aver fatto l'ennesima brutta figura. Neanche sai che Virginia Raggi ha detassato l'occupazione del suolo pubblico per le attività di ristorazione. È davvero imbarazzante quello che dici", conclude De Santis. (Rer)