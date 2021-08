Tunisia-Algeria: presidente Saied riceve ministro Esteri algerino Lamamra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Tunisia, Kais Saied, ha ricevuto oggi al Palazzo di Cartagine (sede della presidenza tunisina) il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra, che ha oggi la visita nel Paese rivierasco parte di un tour regionale che ha già toccato Etiopia, Sudan ed Egitto. Lo riferisce lo stesso Lamamra in una nota sul suo profilo Twitter. Quella di Lamamra in Tunisia è la seconda visita in una settimana, e dopo che lo scorso 25 luglio il presidente Kais Saied ha licenziato il premier Hichem Mechichi e sospeso le attività del parlamento per 30 giorni, assumendo i poteri dell’esecutivo e revocando l’immunità dei deputati. “Incaricato dal presidente della Repubblica, mi sono recato questa sera in Tunisia, dove ho avuto l'onore di incontrare il presidente Kais Saied e di consegnargli un messaggio orale di suo fratello, il presidente Abdelmadjid Tebboune e per informalo sulle consultazioni che ho svolto di recente sul vertice arabo che si terrà in Algeria e sul partenariato arabo-africano”, ha affermato Lamamra.(Ala)