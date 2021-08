Usa: scaduto divieto di sfratto per Covid-19, nessuna proroga dal Congresso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' scaduto oggi negli Stati Uniti il divieto di sfratto disposto dal governo, nonostante l'ultima richiesta presentata dal presidente Joe Biden al Congresso per estenderne la durata fino al 18 ottobre. La moratoria, riferiscono i media statunitensi, non è stata esaminata nella sessione di venerdì della Camera dei Rappresentanti, che si è aggiornata senza prorogare il divieto di sfratto dopo che i leader democratici hanno affermato di non avere un sostegno sufficiente per mettere la proposta al voto formale. Il Senato degli Stati Uniti si è riunito anche sabato per valutare il piano infrastrutture, ma non ha affrontato la questione. Secondo uno studio dell'Aspen Institute e del Covid-19 Eviction Defense Project, più di 15 milioni di persone e 6,5 milioni di famiglie statunitensi sono attualmente in ritardo con i pagamenti degli affitti, con un debito complessivo nei confronti dei proprietari di oltre 20 miliardi di dollari. (Nys)