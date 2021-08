Roma 2021: Michetti-Matone, avanti con determinazione insieme, siamo novità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avanti, con determinazione. Io e Simonetta Matone rappresentiamo per Roma l'unica novità, e vogliamo mantenere il nostro stile rispettoso e concreto mentre altri si abbandonano a offese e polemiche sterili". Lo scrive in un post su Facebook il candidato a sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti. "Nel mese di ottobre i romani faranno una scelta importante che, ne sono certo, non sarà presa in funzione di tweet, video o post offensivi. I romani daranno alla nostra squadra il sostegno necessario per realizzare una città più pulita, efficiente e sicura", conclude. Della stessa idea anche la candidata a vicesindaco, Matone, che in una nota stamane ha precisato: "Più si avvicina la data delle elezioni e più scendono in campo gli artisti del 'buttarla in caciara'. Mi si passi il romanesco stretto ma chi non dorme la notte per spaccare il centrodestra ha sbagliato indirizzi, non sono quelli di Michetti e Matone". Le precisazioni sono arrivate a seguito di indiscrezioni stampa che vedrebbero alcuni vertici dei partiti della coalizione scontenti del modo in cui Michetti ha gestito il confronto elettorale della scorsa settimana con gli altri candidati. (Rer)