Tav: Montaruli (Fd'I), chi assale cantiere va considerato terrorista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Solidarietà alle Forze dell'ordine brutalmente aggredite durante un assalto di un gruppo ‘no Tav’ a Chiomonte. Si ripete ancora una volta, a dispetto dei proclami sulla tolleranza zero, il consumato copione dell'assalto violento al cantiere dell'Alta Velocità”. Lo dichiara in una nota Augusta Montaruli, parlamentare di Fratelli d'Italia, secondo cui “gli antagonisti violenti sono sempre gli stessi e si fanno beffe già da anni di condanne soft: da oggi vanno incriminati per terrorismo perché c'è chiaramente la finalità di eversione dell'ordine democratico, senza contare che dal 2012 il cantiere di Chiomonte è stato dichiarato area strategica nazionale. Chi lo assale in qualsiasi modo va considerato un terrorista”. “La Val Susa - afferma - è stufa di essere il parco giochi degli insurrezionalisti di tutta Italia, lo Stato deve dare una risposta ferma una volta per tutte". (Com)