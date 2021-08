Migranti: Lituania chiede l'aiuto degli altri Paesi Ue per arginare flussi dalla Bielorussia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Lituania Gitanas Nauseda ha lanciato un appello chiedendo la solidarietà degli altri Stati dell'Ue a causa del rapido aumento del numero di viaggiatori illegali giunti nel Paese baltico attraverso la Bielorussia. "La protezione delle frontiere esterne dell'Ue è responsabilità congiunta di tutti gli Stati membri", ha scritto in una lettera congiunta con il primo ministro sloveno, Janez Jansa, inviata ai capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell'Ue. La Lituania è in una posizione difficile e ha bisogno di aiuto, in particolare di attrezzature per proteggere e monitorare il confine con la vicina Bielorussia, secondo quanto si legge nella lettera della presidenza di Vilnius. Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha ripetutamente minacciato l'Ue di favorire il transito di migranti provenienti da zone di guerra in risposta alle sanzioni imposte al suo Paese. Il Paese più a rischio in questo contesto è proprio la Lituania che condivide con la Bielorussia un confine lungo quasi 680 chilometri. Diverse centinaia di migranti hanno attraversato illegalmente la frontiera nelle ultime settimane. Secondo i dati ufficiali, nel solo mese di luglio si è trattato di oltre 2 mila persone di cui, la maggior parte, ha chiesto asilo in Lituania. "Questo è un attacco ibrido e un uso finanziato dal governo della migrazione illegale come arma", hanno scritto Nauseda e Jansa. (segue) (Sts)