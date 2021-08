Roma 2021: Pelonzi (Pd), vicesindaco ammette errori su trasporti, si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Commentando un video pubblicato su Facebook dal vicesindaco, assessore ai Trasporti di Roma ed esponente del Movimento 5 stelle, Pietro Calabrese, il capogruppo del Partito democratico in Campidoglio, Giulio Pelonzi, spiega: "Abbiamo ascoltato il vicesindaco Calabrese ammettere candidamente di non essere riuscito a portare a Roma i finanziamenti statali sulle metropolitane. Dalla sua stessa voce abbiamo appreso che Torino e Milano hanno avuto in finanziaria i fondi perché a differenza di Roma hanno progettato le metropolitane. Calabrese dice che Roma nel 2019 ha partecipato al bando per il trasporto rapido di massa con i progetti per le tramvie e le funivie e che ha ottenuto 700 mila euro, dimenticandosi del fatto che proprio grazie a Gualtieri il governo nominerà un commissario per assicurare che i lavori chiudano in tempo per il Giubileo. Senza questa iniziativa di Gualtieri Roma sarebbe arrivata in ritardo". (segue) (Com)