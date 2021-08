Libia: presidente Menfi potrebbe avviare importanti cambiamenti a livello di funzionari statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed Menfi, avrebbe in programma importanti cambiamenti a livello di funzionari statali, soprattutto nelle posizioni dirigenziali e nella diplomazia. Lo riferiscono ad "Agenzia Nova" fonti vicine al Consiglio di presidenza libico. Secondo quanto sottolineato dalle fonti, Menfi avrebbe in programma di cambiare diversi ambasciatori all’estero rimasti nella loro posizione per oltre dieci anni. L fonti hanno anche sottolineato che Menfi sta lavorando per affrontare il problema dei continui blackout di energia elettrica e tra le ipotesi vi sarebbe anche un cambiamento all’interno del consiglio di amministrazione della Società generale per l’energia elettrica.(Lit)