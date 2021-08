© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl Sindaco Giuseppe Sala sottoscrive il Protocollo d'intesa per la realizzazione di azioni a favore di un divertimento notturno sicuro e responsabile.Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (ore 12)REGIONEL'assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia, Alessandra Locatelli, visita la Rsa “Fondazione Bellora onlus”.Fondazione Bellora onlus, piazza Giovine Italia, 1 Gallarate/Va (ore 10)VARIESottoscrizione di un Protocollo per la realizzazione di azioni a favore di un divertimento notturno sicuro e responsabile.Prefettura di Milano, corso Monforte, 31 (ore 12)Il sindaco di Milano e candidato sindaco, Giuseppe Sala, partecipa alla conferenza stampa di presentazione dei nove candidati Presidenti di Municipio per il centrosinistra.GUD Milano CityLife, via demetrio Stratos, 5 (ore 18) (Rem)