Libia: deputato Abu Ras, “positiva” ricomparsa Saif al Islam Gheddafi in questo momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il membro della Camera dei rappresentanti della Libia e del Foro di dialogo politico libico, Rabia Abu Ras, ha affermato che l'apparizione di Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto leader libico Muammar Gheddafi, in un’intervista pubblicata lo scorso 30 luglio dal quotidiano statunitense “The New York Time” è “positiva” in questo momento. “E’ necessario in questa fase gestire con chiarezza il conflitto tra i principali partiti libici che controllano le questioni finanziarie, di sicurezza e la politica nel Paese”, ha dichiarato il deputato all’emittente “Libya Akhbar”. "Ci troviamo ora a un bivio per quanto riguarda una risposta pacifica a un consenso sulla prossima fase di transizione, perché il raggiungimento di soluzioni politiche durature a lungo termine è ancora lontano dall'essere raggiunto, quindi concentrandosi e bilanciando i focolai di tensione e affrontarli, e pensare a misure politiche", ha dichiarato. (segue) (Lit)