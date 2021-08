Egitto-Algeria: Al Sisi riceve ministro Esteri algerino, focus su Tunisia e Diga Rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scontro tra Egitto, Sudan ed Etiopia relativo al riempimento della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) e la crisi in Tunisia sono stati i temi al centro dell’incontro avvenuto oggi al Cairo tra il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, e il ministro degli Esteri algerino, Ramtane Lamamra. Secondo quanto riferisce il portavoce della presidenza egiziana, Bassam Radi, durante il suo incontro con il ministro degli Esteri algerino Al Sisi ha ribadito la ferma posizione dell'Egitto volta a proteggere i suoi diritti storici sulle acque del Nilo e di preservare la sua sicurezza idrica del Paese. In questo contesto, Al Sisi ha sottolineato l'importanza che tutte le parti interessate si impegnino nel processo negoziale con serietà e con una reale volontà politica per raggiungere un accordo globale e giuridicamente vincolante sulle regole per il riempimento e il funzionamento della diga Gerd. Durante l’incontro con Lamamra, Al Sisi ha anche affrontato la crisi in corso in Libia, dove Algeria ed Egitto concordano sulla necessità di mantenere un coordinamento e la crisi in corso in Tunisia. In merito alla crisi tunisina, sia Al Sisi e che Lamamra hanno concordato il sostegno di Egitto e Algeria al presidente tunisino Kais Saied con l’obiettivo di mantenere la stabilità nel Paese e realizzare la volontà e le scelte del popolo tunisino. Le due parti hanno anche discusso del coordinamento politico e della sicurezza e dello scambio di informazioni nella lotta al terrorismo e all'ideologia estremista, giudicandola una minaccia per l'intera regione.(Cae)