Tav: Rampelli (Fd'I), Lamorgese intervenga prima che situazione degeneri

- "Grave quanto accaduto ieri sera nei pressi del cantiere dell'Alta Velocità di Chiomonte nella Val di Susa, dove due agenti sono rimasti feriti negli scontri contro i 'no Tav'. Un'azione intollerabile, con i soliti noti che assaltano la Polizia rivendicando addirittura di 'essere entrati all'interno del cantiere e a mettere fuori uso un Lince dell'Esercito'". È quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli vicepresidente della Camera e deputato di Fratelli d'Italia. "Siamo vicini agli agenti rimasti contusi, il ministro dell'Interno Lamorgese intervenga prima che la situazione degeneri mettendo a rischio l'incolumità degli uomini dello Stato e bloccando un'opera strategica per l'Italia", conclude.(Com)