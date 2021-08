Gazzetta Mezzogiorno: Di Maio, voce importante in territorio chiave del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vicino a giornalisti e lavoratori della Gazzetta del Mezzogiorno. Che questo sia solo un arrivederci, come auspicato anche nella prima pagina di oggi": così in una nota il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "Il ruolo di una testata è centrale nella vita di una comunità. Nel caso della Gazzetta del Mezzogiorno parliamo di una voce importante in un territorio chiave del Sud, l'obiettivo ora è tornare presto a sfogliarla", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (Res)