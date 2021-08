Olimpiadi: Mattarella, grande apprezzamento e soddisfazione per i due ori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arriva il “grande apprezzamento e la soddisfazione” per i due ori olimpici vinti oggi da Marcell Jacobs nei 100 metri e da Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Quando il presidente Mattarella, si ricorda al Quirinale, ha consegnato agli atleti olimpici e paralimpici le bandiere, si era concordato che quanti avessero conquistato medaglie sarebbero stati invitati al Quirinale per ricevere le congratulazioni e i ringraziamenti. “Questi successi nell’atletica conferiranno - ha aggiunto il presidente - significato ancora maggiore a quell’appuntamento”. (Rin)