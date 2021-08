Afghanistan: inviato speciale tedesco incontra delegazione talebani a Doha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale della Germania per l'Afghanistan, Jasper Wieck, ha incontrato i rappresentanti dei talebani a Doha. Lo riferisce l’edizione domenicale del quotidiano “Bild”, secondo cui Abdul Hak Wazik ha partecipato ai negoziati da parte dei talebani. I rappresentanti del movimento hanno espresso gratitudine alla parte tedesca per l'assistenza che la Germania ha fornito allo sviluppo socio-economico dell'Afghanistan e hanno espresso la speranza che tale assistenza continui "quando i talebani prenderanno il potere". La parte tedesca ha sollevato altri argomenti, che, secondo il quotidiano, sono stati concordati con gli Stati Uniti. Si è discusso delle garanzie di sicurezza per i cittadini afgani, con i quali la Germania ha collaborato a vari programmi umanitari, nonché della situazione degli afgani che hanno collaborato con la Bundeswehr e il ministero degli Interni tedesco, la maggior parte dei quali dovrebbe essere evacuata con i propri familiari. Secondo il quotidiano, Wazik ha colpito Wieck in quanto si sarebbe proposto come un "moderato", il che è coerente con la strategia dei talebani nei loro contatti con i Paesi occidentali. (segue) (Geb)