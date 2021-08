Migranti: Lituania chiede l'aiuto degli altri Paesi Ue per arginare flussi dalla Bielorussia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lituania ha recentemente inasprito le sue norme in materia di asilo a causa dell'afflusso di migranti e ha iniziato a costruire una recinzione al confine, ma a causa della carenza di filo spinato i lavori sono stati sospesi. Nelle ultime settimane, l'agenzia per la protezione delle frontiere dell'Ue Frontex ha inviato ulteriori agenti per monitorare il confine e attrezzature nel Paese baltico. Domani la commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson sarà in Lituania per discutere di ulteriori misure da adottare per contrastare il crescente numero di attraversamenti illegali delle frontiere. Secondo la Commissione Ue, Johansson incontrerà in mattinata a Vilnius la premier Ingrida Simonyte. A seguire, è prevista una visita al valico di frontiera di Padvarionys insieme al ministro dell'Interno Agne Bilotaite. (Sts)