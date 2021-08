Libia: bilancio 2021 e legge elettorale al centro seduta in programma domani al parlamento di Tobruk

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio proposto per il 2021 dal governo di unità nazionale e la legge elettorale necessaria per poter organizzare le elezioni parlamentari e presidenziali del 24 dicembre prossimo saranno i due dossier al centro della seduta che si terrà domani presso la Camera dei rappresentanti della Libia nella città di Tobruk, in Cirenaica. Lo ha dichiarato il portavoce del parlamento libico, Abdullah Belhaq, in una nota. Secondo il portavoce della Camera dei rappresentanti libica la sessione di domani sarà dedicata al voto e alla decisione sui fascicoli del disegno di legge di bilancio generale, e all'emanazione della legge sulle elezioni presidenziali e parlamentari di cui si è discusso di recente nella riunione di tre giorni tra i rappresentanti dell’Alta commissione elettorale libica e di un Comitato della Camera dei rappresentanti della Libia, facilitata dalle Nazioni Unite e ospitata a Roma dal 26 al 29 luglio. Nella seduta di domani, sempre secondo quanto affermato da Belhaq, il parlamento discuterà anche dell'adozione della distribuzione dei distretti elettorali in tutto il Paese, oltre a rispondere al Consiglio presidenziale libico sulla questione della nomina di un capo del Servizio informazioni generali. Nella nota, Belhaq ha sottolineato che il presidente del parlamento Aguila Saleh invita tutti i membri a partecipare e ad assumersi le proprie responsabilità.(Lit)