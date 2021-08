Olimpiadi: polizia giapponese prende in consegna atleta bielorussa costretta a rientrare in patria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tsimanousskaya, 24 anni, ha detto che diversi membri dello staff tecnico bielorusso si sono presentati nella sua stanza questa mattina e le hanno detto di fare le valigie. Oltre alla sua partecipazione alla gara per i 200 metri, l’atleta bielorussa avrebbe dovuto correre nella staffetta 4x400 metri prevista giovedì prossimo. Tsimanousskaya ha dichiarato di essere stata rimossa dalla squadra per aver parlato sul suo profilo Instagram “della negligenza” degli allenatori. In precedenza, infatti, l’atleta bielorussa si era lamentata di essere stata iscritta alla staffetta 4x400 metri dopo che alcuni membri della squadra erano stati trovati non idonei a competere alle Olimpiadi perché non erano stati sottoposti un numero sufficiente di test antidoping. (Git)