Kosovo: incidente pullman, restano ricoverati 15 cittadini in Croazia

- Il ministro della Salute Arben Vitia e il ministro dell'Interno Xhelal Svecla del Kosovo hanno tenuto una conferenza stampa nella serata di ieri all'aeroporto di Pristina per chiarire i dettagli del ritorno dei feriti e delle vittime dell'incidente avvenuto nella città croata di Slavonski Brod, dove nel fine settimana si è ribaltato un pullman pieno di cittadini del Kosovo causando dieci vittime. Vitia ha spiegato che 28 persone sono state dimesse dall'ospedale nella città croata di Slavonski Brod e che 15 continuano a essere curate mentre una è in cura presso una clinica di Zagabria. Allo stesso tempo, due dei feriti sono ancora in terapia intensiva. "Uno di loro è in condizioni critiche mentre l'altro è stabile e non in pericolo di vita", ha detto. Delle persone dimesse, quattro hanno deciso di andare in Germania per ulteriori cure, ha continuato Vitia. Svecla intanto ha aggiunto che i corpi delle vittime dovrebbero arrivare in Kosovo questa mattina. I due ministri hanno ringraziato le autorità croate per la pronta e incondizionata risposta al tragico incidente. (segue) (Alt)