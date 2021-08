Kosovo: incidente pullman, restano ricoverati 15 cittadini in Croazia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier kosovaro Albin Kurti, insieme alla ministra degli Esteri Donika Gervalla, è tornato ieri a Pristina dopo aver visitato la località croata Slavonski Brod, dove nel fine settimana si è ribaltato un pullman pieno di cittadini del Kosovo causando almeno dieci vittime. La ministra Gervalla, scrivendo su Facebook, ha confermato che due kosovari feriti nell'incidente del fine settimana si trovano in condizioni stabili in terapia intensiva nell'ospedale di Zagabria. "Gli altri sono in condizioni stabili e molti di loro dovrebbero essere dimessi oggi dall'ospedale", ha affermato la ministra kosovara, ringraziando le autorità croate per la gestione dell'emergenza in maniera "rapida, efficiente e molto umana". (segue) (Alt)