Kosovo: ministero Esteri Spagna, senza accordo con Serbia nessun cambio di linea su riconoscimento

- La Spagna non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo e per ogni nuovo passo in tal senso attenderà l'esito del dialogo tra Pristina e Belgrado. E' quanto precisato dal ministero degli Esteri di Pristina in una risposta scritta per l'emittente televisiva "Rtv Dukagjini". "La Spagna mantiene la sua posizione di non riconoscimento della dichiarazione d'indipendenza approvata da Pristina nel 2008 e difende l'esigenza di risolvere la questione attraverso il dialogo tra Pristina e Belgrado. A tal proposito, consideriamo la ripresa del dialogo una buona notizia", dichiarano dal ministero degli Esteri di Madrid. La Spagna è, insieme a Grecia, Cipro, Slovacchia e Romania, uno dei cinque Paesi membri dell'Unione europea a non riconoscere l'indipendenza del Kosovo. (segue) (Alt)