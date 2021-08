Kosovo: Dipartimento di Stato Usa, potenziale per investimenti ma questioni strutturali da risolvere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo ha potenziale per attrarre gli investimenti diretti esteri, ma questo è ostacolato dal fallimento nel rispondere ad una serie di questioni strutturali inclusa l'integrazione economica a livello regionale e globale. E' quanto si legge in un rapporto del Dipartimento di Stato Usa sul clima imprenditoriale in Kosovo. Il Dipartimento di Stato di Washington menziona anche la corruzione, le forniture energetiche "non affidabili" e lo Stato di diritto poco sviluppato, come altri elementi in grado di minare il potenziale del Paese balcanico per attrarre gli investimenti esteri. Secondo il rapporto, la legislazione kosovara è in linea con gli standard internazionali sulla protezione degli investimenti ma l'attuazione della giustizia "rimane debole". "Con l'aiuto di Usaid, il governo del Kosovo ha continuato una serie di riforme dell'ambiente imprenditoriale che hanno contribuito al miglioramento del punteggio del Kosovo nel rapporto Doing Business della Banca mondiale", si legge nell'analisi del Dipartimento di Stato Usa, che indica come Pristina sia salita al 57mo posto sui 190 Paesi contemplati a livello mondiale con passi in avanti sanciti dal riconoscimento di essere una delle 20 economie più migliorate.(Alt)