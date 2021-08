Kosovo: Covid, connazionali che vivono all'estero potranno essere vaccinati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 20 per cento della popolazione kosovara ha ricevuto almeno una dose del vaccino anti Covid-19, secondo quanto affermato sempre nei giorni scorsi dal portavoce del ministero della Salute di Pristina, Faik Hoti, evidenziando che i cittadini del Kosovo "possono ora scegliere il tipo di vaccino che intendono assumere e se li vogliono mescolare". Secondo il portavoce, l'obiettivo del governo del Kosovo è di vaccinare il 60 per cento della popolazione entro la fine dell'anno. "La rapida vaccinazione della popolazione non ha alternativa, ancora di più ora che la variante Delta si sta diffondendo velocemente tra tutti i gruppi di età, ma specialmente tra i giovani", ha dichiarato Hoti. (Alt)