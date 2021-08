Messico: presidente Obrador accusa istituto elettorale di non favorire consulta popolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al tempo stesso, la legge del 2012, istitutiva dei referendum consultivi, prevede che per essere vincolante, occorrerà raggiungere il 40 per cento degli aventi diritto, 37,5 milioni di messicani. Gli analisti concentrano molti dei loro sguardi proprio sulla possibile affluenza al voto, per quantificare il seguito di cui ancora gode Morena e la polemica contro la "vecchia politica", a fronte dei nuovi problemi legati all'emergenza sanitaria. Infine non manca chi, approfittando della formulazione non stringente del quesito, si chiede se non possa essere utilizzato anche nei confronti dello stesso promotore, il presidente Lopez Obrador, cui gli oppositori rimproverano scelte negative per le casse dello Stato, come quella di chiudere a metà dell'opera i cantieri del mega progetto di Aeroporto internazionale a Città del Messico. (segue) (Mec)