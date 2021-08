Roma: chiusi 5 minimarket per violazione ordinanza su vendita alcolici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla vendita irregolare di alcolici, al mancato rispetto delle disposizioni anti contagio: sono oltre un migliaio i controlli eseguiti dalla polizia locale di Roma Capitale in questo fine settimana, a partire dalle zone tipiche della movida, come Campo de' Fiori, Monti, Pigneto, Ponte Milvio e Ostia. Sono cinque i minimarket chiusi per reiterata violazione dell'ordinanza sindacale sulla vendita di alcolici: due in zona Monti, due nel quartiere Esquilino e uno nei pressi di Piazza Bologna. Sanzionati e diffidati per lo stesso motivo due camion bar, uno in zona Saxa Rubra e uno all'Eur. Una cinquantina tra minimarket e attività di somministrazione sono stati sanzionati per oltre 50 mila euro, per ulteriori irregolarità amministrative e otto di questi sono stati diffidati per violazione delle normative Covid e consumo di alcol fuori dall'orario consentito. In centro storico la chiusura è scattata anche per un laboratorio alimentare, già diffidato, che si era improvvisato ristorante. (segue) (Rer)