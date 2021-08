Roma: chiusi 5 minimarket per violazione ordinanza su vendita alcolici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre due noti locali, nel XV e IX Municipio, sono stati sanzionati e diffidati per presenza di assembramenti. Numerose le verifiche sul commercio ambulante abusivo, sia sul litorale romano, che al centro storico. A Ostia sono stati sequestrati giocattoli e teli da mare venduti illegalmente su strada, mentre a piazza di Spagna un ambulante abusivo è stato fermato per identificazione, in quanto privo di documenti. Al vaglio la regolarità della sua posizione sul territorio nazionale. Una denuncia per resistenza, violenza e rifiuto a fornire le generalità è scattata nei riguardi di un romeno di 30 anni, fermato dagli agenti alla stazione Ostiense, mentre era intento a infastidire i passanti. Alla vista della pattuglia l'uomo, ubriaco, ha iniziato ad inveire contro gli agenti, che sono riusciti a fermarlo e denunciarlo. Accertamenti hanno riguardato anche la sicurezza stradale, con posti di controllo e repressione delle soste irregolari. (Rer)