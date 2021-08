Tunisia: ministero Esteri egiziano, confidiamo in capacità presidenza di guidare il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto “confida nella saggezza e capacità della presidenza tunisina” di far la Tunisia rapidamente da questa crisi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri egiziano, Ahmed Hafez, in una nota diffusa su Facebook. “L’Egitto segue con interesse gli sviluppi degli eventi nella Repubblica di Tunisia ed esprime la sua piena solidarietà al popolo tunisino e alle sue legittime aspirazioni, confidando nella saggezza e capacità della presidenza tunisina di far il paese uscire al più presto da questa crisi”, ha dichiarato Hafez. Il portavoce del ministero degli Esteri egiziano ha sottolineato la necessità di evitare escalation e di astenersi dalla violenza contro le istituzioni statali in modo da preservare gli interessi, la sicurezza e le capacità del popolo tunisino. Nella nota, Hafez ha lodato il ruolo delle istituzioni nazionali dello Stato tunisino nel mantenimento della sicurezza e della stabilità del Paese.(Tut)