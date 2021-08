Lazio: Bernini (FI), punizioni esemplari contro chi attenta salute pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco cibernetico al portale della Regione Lazio che ha mandato in tilt il sistema di vaccinazione, rallentandone la campagna, con disagi enormi per il personale sanitario e soprattutto per i cittadini, "è un attacco terroristico alla salute pubblica contro il quale occorrono interventi esemplari". Lo dichiara in una nota la capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini. "Non è la prima volta che assistiamo inermi ad attentati informatici ai servizi pubblici - aggiunge -. La legge che in settimana approveremo in via definitiva al Senato nasce proprio dall’esigenza di creare una struttura centralizzata di difesa digitale nazionale perché tutte le informazioni web, compresa l’identità dei cittadini, vengano messe in sicurezza e tutelate dalle nuove frontiere delle guerre cibernetiche. Non dobbiamo solo individuare i responsabili. Dobbiamo impedire - conclude - che episodi simili si verifichino ancora mostrando una debolezza dei nostri sistemi digitali che non possiamo più permetterci". (Com)