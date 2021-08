Olimpiadi: Moles (FI), giornata storica, grande emozione per Jacobs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una giornata storica per l’Italia segnata da due ori alle Olimpiadi di Tokyo: quello di Marcell Jacobs nei 100 metri e di Gianmarco Tamberi nel salto in alto”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e vicepresidente dei Senatori di Forza Italia. “Mi ha emozionato particolarmente la vittoria di Jacobs, che non ha esitato un solo istante a partecipare alla campagna di sensibilizzazione sull’importanza dei vaccini. Un vero campione in pista e nella vita”, conclude. (Com)