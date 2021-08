Lazio: Mollicone (Fd'I), attacco cibernetico mostra debolezza infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attacco cibernetico nel Lazio "evidenzia lo stato delle infrastrutture sul piano della sicurezza. L'aumento qualitativo e quantitativo degli attacchi è all'ordine del giorno, bisogna garantire investimenti e migliorie nella Pa oppure rischiamo che i nostri dati arrivino in mani sbagliate". Lo dichiara in una nota il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "L'Agenzia deve divenire immediatamente operativa, come da noi richiesto, bene ha fatto il presidente del Copasir Urso a chiedere informazioni al Dis - aggiunge -. Secondo gli esperti di sicurezza informatica un attacco di simile portata, a quanto sembra un ransomware, e di questa tipologia non si è mai verificato sui siti di istituzioni regionali e nazionali italiane. L'apertura di un fascicolo alla procura di Roma è importante: i ransomware sono attacchi volti a chiedere un riscatto. Zingaretti e D'Amato chiariscano. Presenteremo un'interrogazione, anche in Regione col capogruppo Ghera - conclude -, per chiedere contezza dello stato dell'arte del sistema informatico regionale, in particolare di quello vaccinale". (Com)