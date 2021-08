Olimpiadi: Lamorgese, immensa soddisfazione ed orgoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Complimenti a Gianmarco Tamberi e Lamont Marcell Jacobs per le storiche medaglie d'oro nell'atletica leggera appena conquistate alle Olimpiadi di Tokyo”. Lo ha affermato il ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, secondo cui "si tratta di successi che sono motivo di immensa soddisfazione ed orgoglio per tutto il mondo dello sport italiano e per le Fiamme oro, alle quale i due atleti appartengono. Risultati che fanno seguito alle altre 13 medaglie fino ad oggi conquistate dal gruppo della Polizia di Stato. Grazie a tutti gli atleti azzurri protagonisti di questa Olimpiade”, ha aggiunto la titolare del Viminale. (Com)