Grecia-Turchia: Atene respinge le accuse di Ankara su presunti incidenti al confine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Grecia respinge tutte le accuse della Turchia in merito a dei presunti incidenti lungo il fiume Evros, al confine fra i due Paesi, relativi ad alcuni attraversamenti irregolari. È quanto riferito dal ministero degli Esteri ellenico, secondo cui l'incaricata d'affari greca ad Ankara, in riposta a un’iniziativa di protesta, è stata convocata in data odierna presso il ministero degli Esteri turco ma ha respinto in toto le accuse relative a un presunto incidente a Evros. La diplomatica ellenica, riferisce il ministero, ha sottolineato alla parte turca l'obbligo di quest'ultima di presidiare i propri confini e di non consentire la tratta di esseri umani e l'immigrazione illegale. Ieri alcuni media di Ankara hanno riportato sulla sponda turca dell'Evros, nei pressi del villaggio di Antasarchanli, a Edirne, un cittadino turco di 43 anni è morto a causa di un incendio che sarebbe proveniente dal versante greco della frontiera. Questa versione dei fatti, prima ancora della presa di posizione del ministero degli Esteri ellenico, è stata categoricamente smentita dalle fonti competenti in materia di Atene.(Gra)