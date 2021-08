Giustizia: Vazio (Pd), tempi ragionevoli, sistema moderno e risorse adeguate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ragionevole durata dei Processi, maggiori garanzie per gli imputati, certezza per le parti offese di ottenere giustizia, digitalizzazione e nuove tecnologie e risorse al servizio della Giustizia". Lo ha detto, fra le altre cose, il deputato del Partito democratico Franco Vazio, relatore del provvedimento relativo alla riforma del processo pensale e vice presidente della commissione Giustizia. "L'imputato ha il diritto di essere giudicato in quadro di garanzie e di tempi ragionevolmente brevi. La parte lesa, in caso di condanna dell'imputato, ha il diritto di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti senza attendere decenni e processi infiniti. Lo Stato - ha poi aggiunto - ha il dovere di celebrare il processo con tutte le garanzie per le parti coinvolte, in piena trasparenza e con tempi degni di un Paese moderno e democratico. Il cittadino ha il diritto di sapere chi sia colpevole e chi sia innocente, senza attendere 20 anni. La riforma del processo penale voluta dalla ministra Cartabia e dal Presidente Draghi ha proprio questi obiettivi e questi orizzonti, che vengono realizzati in un contesto di modernità di sistema, con tecnologie e risorse finalmente degne del nostro Paese". (segue) (Com)