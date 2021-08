Giustizia: Vazio (Pd), tempi ragionevoli, sistema moderno e risorse adeguate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun processo andrà in fumo – ha continuato Vazio - sia per reati comuni, sia per quelli di maggior allarme sociale. Certo però che non potrà più accadere che un fascicolo dopo la sentenza di primo grado attenda 3 anni per la fissazione dell'udienza di appello. L'approvazione del mio emendamento consente il potenziamento dell'Ufficio del processo, 1.000 persone di nuova assunzione aiuteranno i giudici a fare il loro lavoro. Si stabilisce che il Pubblico Ministero possa chiedere e il Giudice dell'udienza preliminare disporre il rinvio a giudizio dell'indagato solo quando gli elementi acquisiti consentono una 'ragionevole previsione di condanna'. Gli uffici del Pubblico ministero, per garantire l'efficace e uniforme esercizio dell'azione penale, nell'ambito di criteri generali indicati con legge dal Parlamento, dovranno individuare priorità trasparenti e predeterminate, che saranno indicate nei progetti organizzativi delle Procure e quindi sottoposte all'approvazione del Consiglio superiore della magistratura (Csm)". "In linea con il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza - ha poi chiarito - si prevede che la mera iscrizione del nominativo della persona nel registro delle notizie di reato non possa determinare effetti pregiudizievoli sul piano civile e amministrativo. L'iscrizione nel registro degli indagati sarà davvero una forma di garanzia per l'indagato. In questi giorni abbiamo invece sentito cori e tifoserie dai toni opposti. Intendo in conclusione chiarire e ribadire un principio. La prescrizione è il fallimento dell'azione dello Stato. I processi devono essere iniziati, ma soprattutto conclusi", ha concluso. (Com)