Polonia: Laschet (Cdu), è giusto che l'Ue faccia di tutto per difendere i trattati

- È opportuno che l'Europa applichi tutte le misure legali stabilite nei trattati per garantire il rispetto del diritto europeo ovunque, anche in Polonia. È quanto affermato dal candidato dell’Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), Armin Laschet, alla cancelleria federale tedesca in un'intervista al quotidiano polacco “Rzeczpospolita”. Laschet nel fine settimana è stato in Polonia per partecipare alla celebrazione del 77mo anniversario dell'insurrezione di Varsavia. “L'osservanza del diritto comune europeo è il fondamento di un continente unito. Quando mettiamo in discussione una comunità di diritto, ciò colpisce la nostra identità collettiva. Chiunque metta in dubbio questo, mette a rischio non solo i nostri valori, ma anche le speranze delle persone per le quali l'Unione europea ha ancora una grande influenza, nel nostro vicinato e ben oltre”, ha detto Laschet. (segue) (Vap)