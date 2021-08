Polonia: Laschet (Cdu), è giusto che l'Ue faccia di tutto per difendere i trattati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla questione del gasdotto Nord Stream 2 e alla ferma opposizione al progetto espressa in primis dall’Ucraina, ma anche da Paesi come la Polonia, Laschet ha richiamato l’importanza di un approccio europeo. “Le politiche europee e tedesche devono essere coerenti e tenere sempre conto anche degli interessi dei nostri partner nell'Europa centrale e orientale. Pertanto, la ricerca di uno stretto accordo con la Polonia, gli Stati baltici e altri partner orientali per quanto riguarda la sicurezza energetica nell'Europa orientale è per me una questione molto importante”, ha spiegato il politico tedesco. (Vap)