Olimpiadi: Moratti, dopo tanti sacrifici l'Italia ha bisogno anche di questi momenti, Grazie Gianmarco, grazie Marcel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Che domenica eccezionale!!! Grazie Gianmarco, grazie Marcel!!! GianmarcoTamberi da Civitanova Marche nel salto in alto, e Marcel Jacobs da Desenzano del Garda nei 100 metri. Due ori straordinari per una Olimpiade storica per l'atletica italiana nel segno anche della Lombardia con la straordinaria vittoria di Jacobs. L'Italia dopo tanti sacrifici e sofferenza legati al covid ha bisogno anche di questi momenti. Lo scrive sul suo profilo social la vice presidente e assessore al welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti. (Com)