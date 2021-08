Cina-India: Forze armate dei due paesi istituiscono linea diretta in Tibet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate di India e Cina hanno istituito domenica una linea diretta in Tibet per rafforzare lo spirito di fiducia al confine. Lo ha dichiarato l'esercito indiano in una nota precisando che la linea "è stata stabilita tra l'esercito indiano a Kongra La, nel Nord Sikkim e il Pla (l'Esercito di liberazione del popolo cinese) a Khamba Dzong nella regione autonoma tibetana per promuovere lo spirito di fiducia e le relazioni cordiali lungo i confini". L'iniziativa, precisa la nota, è stata annunciata in occasione della Giornata di celebrazione del Pla. Secondo l'esercito di Nuova Delhi, le forze armate dei due paesi "hanno meccanismi ben consolidati per la comunicazione a livello di comandanti di terra. Queste hotline in vari settori fanno molto per migliorare le stesse e mantenere la pace e la tranquillità ai confini", hanno continuato i militari, aggiungendo che i comandanti di terra delle rispettive forze armate erano presenti all'inaugurazione. (Inn)