Kosovo: incidente pullman, restano ricoverati 15 cittadini in Croazia (3)

- La presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, ha dichiarato per lunedì una giornata di lutto nazionale a seguito del tragico incidente stradale avvenuto nella mattinata di domenica 25 luglio in cui è stato coinvolto un autobus, partito dalla Germania e diretto in Kosovo, nei pressi di Slavonski Brod, in Croazia, lungo l'autostrada Belgrado-Zagabria. "Il presidente della Repubblica del Kosovo, Vjosa Osmani, ai sensi della Costituzione del Kosovo, ha deciso che lunedì 26 luglio 2021, sia dichiarata giornata di lutto statale in onore dei cittadini della Repubblica del Kosovo, che tragicamente hanno perso la vita nell'incidente stradale nella Repubblica di Croazia", si leggeva in un comunicato stampa diffuso dalla presidenza, aggiungendo che Osmani aveva interrotto la sua visita in Giappone per tornare in Kosovo. L'autobus trasportava 67 passeggeri ed era partito da Francoforte alla volta di Pristina prima di ribaltarsi nella località croata. La maggior parte dei passeggeri erano cittadini kosovari che risiedono all'estero. I media croati hanno riferito che l'autista dell'autobus ha ammesso che a un certo punto durante il viaggio si sarebbe appisolato. (segue) (Alt)