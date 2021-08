Kosovo: ministero Esteri Spagna, senza accordo con Serbia nessun cambio di linea su riconoscimento (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho grande rispetto per il presidente turco Ergodan e vogliamo le migliori relazioni con la Turchia, ma abbiamo il nostro Paese e i nostri interessi e agiremo in accordo con questi", ha detto Vucic in merito alla dichiarazione del presidente turco del 20 luglio scorso, che ha detto che "lavorerà a favore" del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Vucic ha ricordato l'impegno preso dalla Serbia e del Kosovo di non condurre campagne per il riconoscimento né per convincere alla revoca del riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Nei giorni scorsi Vucic, rispondendo sullo stesso tema, ha detto che La Serbia si opporrà ad un'eventuale nuova attività di lobby per il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo. Nei giorni scorsi il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha detto che avrebbe intensificato le pressioni per l'indipendenza del Kosovo. Vucic ha osservato che un tale scenario "è realistico", perché la Turchia è una grande potenza ed Erdogan è un grande leader. "Cercherò di parlargli. Entro il primo settembre, secondo l'accordo di Washington, entrambe le parti (Belgrado e Pristina) hanno l'obbligo di non fare pressioni per il riconoscimento o il non riconoscimento. Se iniziano un'azione a favore del riconoscimento dal primo settembre, o forse prima, ci opporremo ", ha sottolineato il presidente serbo aggiungendo che la Serbia "non è così piccola" da non tentare di opporsi. (segue) (Alt)