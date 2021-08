Kosovo: ministra Giustizia, 4 nuovi procuratori al Tribunale speciale Uck (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei giorni scorsi il Tribunale speciale dell'Aia che indaga sui crimini dell'Uck ha respinto la richiesta dell'ex presidente Hashim Thaci per gli arresti domiciliari. In base alla richiesta dei legali dell'ex capo dello Stato, la detenzione di Thaci a l'Aia non sarebbe più giustificata nell'attuale situazione. Il giudice di questa fase iniziale del processo, il francese Nicolas Guillou, ha stabilito invece che "i rischi che il signor Thaci scappi, ostruisca i progressi nei procedimenti del Tribunale speciale o commetta ulteriori crimini contro coloro che vengono percepiti contrari all'Uck, inclusi i testimoni che hanno fornito o potrebbero fornire prove nel caso e/o che devono comparire davanti al Tribunale speciale, continuano ad esistere". Nei giorni scorsi è stata invece autorizzata una visita dei familiari dell'ex presidente del Kosovo al centro di detenzione dell'Aia, dove si trova in attesa del giudizio del Tribunale speciale che indaga sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. (segue) (Alt)