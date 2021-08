Kosovo: Covid, connazionali che vivono all'estero potranno essere vaccinati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Istruzione kosovara, Arberie Nagavci, ha chiarito che sono solamente 7 mila dei 23 mila insegnanti in tutto il Kosovo ad essere stati vaccinati contro il Covid-19. Secondo quando dichiarato lo scorso martedì 27 luglio dalla ministra, la vaccinazione degli insegnanti è una "precondizione" per l'apertura in sicurezza delle scuole del Paese balcanico a settembre. "Mi aspetto che gli insegnanti, come persone qualificate per prendere le proprie decisioni, vengano vaccinati e tolgano ogni dubbio sull'opportunità di avere i vaccini anche agli altri. Attraverso la loro vaccinazione, saranno il migliore esempio anche per coloro che possono avere alcune esitazioni", ha dichiarato Nagavci. Secondo la ministra kosovara, non esiste una legge che possa obbligare le persone a vaccinarsi per cui tale passo rimane "un dovere morale". (segue) (Alt)