Serbia-Germania: sottosegretario tedesco agli Esteri oggi in visita a Belgrado

- Il sottosegretario agli Esteri tedesco, Miguel Berger, si trova oggi in visita di lavoro in Serbia. Secondo una nota della presidenza serba, questa mattina Berger ha avuto un incontro con il capo dello Stato, Aleksandar Vucic, presso il segretariato della presidenza medesima. Nel corso della giornata è previsto un colloquio con la premier, Ana Brnabic. La visita a Belgrado segue quella effettuata da Berger a Pristina, dove ha incontrato il premier kosovaro Albin Kurti e la presidente Vjosa Osmani. Nell'incontro con Kurti, Berger ha espresso le condoglianze per le vittime dell'incidente del pullman uscito di carreggiata in Croazia mentre si trovava sulla strada tra la Germania ed il Kosovo per riportare in patria un gruppo di cittadini del Paese balcanico. Kurti, da parte sua, ha espresso le condoglianze alla Germania per le vittime delle recenti alluvioni. (segue) (Seb)