Serbia-Germania: sottosegretario tedesco agli Esteri oggi in visita a Belgrado (2)

- Al centro del colloquio con le autorità kosovare ci sono state le prospettive di cooperazione economica, in particolare per quanto riguarda il sostegno tedesco al rafforzamento della cooperazione regionale nei Balcani occidentali attraverso il Processo di Berlino. "Ci sono state anche discussioni sui recenti incontri a Bruxelles, sul futuro e sull'importanza del dialogo tra Kosovo e Serbia", si legge in una nota del governo di Pristina. La presidente Osmani ha ringraziato Berger per il costante sostegno di Berlino nel processo di integrazione europea di Pristina, notando tuttavia che il processo di liberalizzazione dei visti si trova in una situazione di stallo nonostante il Kosovo abbia soddisfatto tutti i criteri necessari. "Riguardo al dialogo (tra Belgrado e Pristina mediato dall'Ue), la presidente Osmani ha sottolineato che la priorità per il Kosovo è fare luce sul destino delle persone scomparse oltre che la conclusione del processo per il reciproco riconoscimento", si legge in una nota diffusa dalla presidenza kosovara. (Seb)