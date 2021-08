Balcani: Kosovo, iniziativa Open Balkans pericolosa per futuro europeo della regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'iniziativa regionale "Open Balkans", lanciata formalmente ieri dai leader di Albania, Serbia e Macedonia del Nord" rappresenta "qualcosa di pericoloso" in quanto crea l'idea che la regione abbia un'altra alternativa oltre all'integrazione nell'Unione europea. Lo ha affermato la vice premier e ministro degli Esteri del Kosovo, Donika Gervalla-Schwarz, in una conferenza stampa con il suo omologo macedone, Bujar Osmani a Skopje. "Crea l'idea di trasmettere un messaggio che c'è un'altra alternativa oltre al percorso comune della regione verso l'Ue. Trasmettere questo messaggio è pericoloso quanto i ritardi nell'integrazione europea", ha affermato Gervalla-Schwarz in riferimento all'iniziativa lanciata ieri durante un Forum economico trilaterale tenutosi a Skopje. Il governo del Kosovo non ha preso parte al Forum e ha negato di avere ricevuto l'invito a prendere parte all'evento. Oggi il capo della diplomazia di Pristina si trova a Skopje per la sua prima visita ufficiale. Oltra all'incontro con Osmani, l'agenda della visita prevede anche un colloquio con il primo ministro macedone, Zoran Zaev, e con il presidente Stevo Pendarovski.