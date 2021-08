Balcani: Kosovo, iniziativa Open Balkans pericolosa per futuro europeo della regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rappresentanti del governo del Kosovo hanno ribadito ieri la posizione contro l'iniziativa “Open Balkans”, lanciata formalmente dai leader di Albania, Serbia e Macedonia del Nord durante un Forum congiunto a Skopje. Rozafa Kelmendi, portavoce del governo del Kosovo, ha affermato di aver reso molto chiara la propria posizione sul progetto. "L'iniziativa di Novi Sad non gode della nostra approvazione e di conseguenza non abbiamo ricevuto alcun invito a partecipare. Per noi, la cosiddetta ‘Mini Schengen’ è un'iniziativa senza alcuna visione per la regione", ha detto Kelmendi all’agenzia di stampa “Kosovapress”. In una risposta a “Radio Free Europe”, il governo del Kosovo ha dichiarato: "Abbiamo proposto di far progredire la cooperazione regionale dall’attuale Accordo centroeuropeo di libero scambio (Cefta) a un Accordo Sud est europeo di libero scambio (Sefta) che sarebbe contemporaneamente vantaggioso per tutti i Paesi dei Balcani occidentali". (segue) (Seb)