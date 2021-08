Kosovo: Pettarin (Coraggio Italia), Ue costruisca futuro migliore del passato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si vuole effettivamente e celermente completare il disegno europeo con l'allargamento dell'UE ai Balcani occidentali, la questione del Kosovo è centrale. Lo dichiara in una nota il deputato di Coraggio Italia Guido Germano Pettarin. "Risale alla scorsa settimana l'ultimo incontro, infruttuoso, tra il presidente serbo Aleksandar Vucic e il premier kosovaro Albin Kurti, ospitati dall'UE per facilitare il dialogo. Come ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, per il Kosovo e la Serbia il futuro deve essere più importante del passato, e il loro futuro inevitabile è all'interno dell'Ue", afferma Pettarin ribadendo la centralità della questione kosovara. "Innanzitutto, l'Ue dovrebbe spingere affinché si completi il riconoscimento del Kosovo da parte sì della comunità internazionale, ma anche e soprattutto degli Stati Membri. Ad oggi, infatti, solo 22 Paesi riconoscono il Kosovo, ed è inammissibile che un Paese considerato potenzialmente candidato all'adesione all'Ue si trovi in questa situazione. Auspico quindi si raggiunga presto un accordo tra Pristina e Belgrado ed una unità di intenti e condivisione nel riconoscimento del Kosovo tra i 27 Paesi dell'Ue. Il futuro va costruito insieme", conclude il deputato. (Res)